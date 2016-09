Dr Marra on maailmas üks tuntumaid linnueksperte ja tema hinnangul ei tohiks kodukassid õues ringi luusida. Dr Marra arvates tuleks kodutud kassid magama panna ja kodukassid tuppa lukustada, kirjutab Express.co.uk.

Dr Marra põhjendas oma karmi arvamust sellega, et kassid tapavad igal aastal miljardeid linde. Akadeemiku hinnangul on kassid süüdi 63 erineva imetaja-, linnu- ja roomajaliigi väljasuremises. Tema arvates oleks maailmas vaja väga karmi kontrolli kasside üle.

Ta on veendunud, et sellele probleemile on lahendus olemas ja dr Marra sõnul teatakse teadlaste ringkondades väga hästi, mida teha oleks vaja, muuseas on räägitud ka kasside eutaneerimisest. Dr Marra andis hiljuti välja ka raamatu pealkirjaga «Car War», kus ta kirjutab, et kõik vabalt ringi uitavad kassid tuleks loodusest eemaldada ja selleks võib kasutada erinevaid meetodeid.

Ta selgitas, et lemmikloomi ei pea tingimata magama panema, aga kui omanik otsustab kassi õue lasta, siis seda tohiks teha vaid jalutusrihmaga. «Kassidel lubatakse üksinda õues käia, aga sellele tuleks lõpp teha,» ütles dr Marra intervjuus. «Kõik kodutud kassid tuleks kõrvaldada. Nad tuleb kinni püüda või kodudesse paigutada. Kui neile pole võimalik kodu leida, siis tuleb teha eutanaasia.»

Dr Marra sõnul on tegemist väga suure probleemiga, sest kassid mõjuvad bioloogilisele mitmekesisusele laastavalt. Samuti märkis mees ära selle, et kassid on ohtlikud ka inimestele, kuna levitavad haigusi.