Pildid: kass, kes ei saa kõndida, lohutab loomakliinikus teisi patsiente

Nimelt elab Lucik ühes Venemaa loomakliinikus ja pakub lohutust teistele loomadele, kes ootavad operatsioonile minekut. Lucik on paaril korral olnud teistele loomadele ka veredoonoriks.

Lucik leiti pappkarbi seest prügikastist ja alates sellest ajast on ta elanud kliinikus. Pole just kuigi tavapäratu vaatepilt, et Lucik lamab mõne teise looma puuri kõrval või ulatab toetava käpa neile loomadele, kes ootavad närviliselt operatsiooni.

Lucik on kaheaastane ja kuna tema selg on vigastatud, ei saa kiisu normaalselt kõndida. Arvatakse, et seljavigastus on tekkinud ukse vahele jäämise tõttu. Kliinikus muutub Lucik aga iga päevaga tugevamaks ja leiab endale uusi sõpru.