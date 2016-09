Valencia rahvuspargist leiti peata piisoni laip

800-kilogrammine piisonipull nimega Sauron, kes oli nime saanud «Sõrmuste isanda» järgi, oli oma karja juht. Reedel leiti aga tema laip ja usutavasti loom mürgitati ning seejärel eemaldati pea keha küljest, kirjutab The Local.

Kolm samasse karja kuulunud piisonit on kadunud ja viiel allesjäänud piisonil esineb mürgistuse sümptomeid. Juhtumit on lähemalt uurima asunud keskkonna kuritegudele keskenduv üksus Seprona. Arvatakse, et loomad mürgitati toidu või vee kaudu.

Rahvuspargi juht Carlos Alamo sõnul oli Sauron «väga suur, terve ja ilus loom». Üheksast piisonipullist koosnev kari saabus rahvusparki alates 2015. aasta juunist kuni selle aasta maini. Selle aasta sügisel pidid pullid esmakordselt kohtuma emaste piisonitega.

Euroopa riikides on piisonid loodusest põhimõtteliselt välja surnud. Hispaanias hakati neid rahvusparkidesse ümber asustama 2010. aastal. Viimane metsik Euroopa piison tapeti salaküttide poolt 1927. aastal, loomaaedades elab neid umbes 50 tükki.