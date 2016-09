Uskumatu vedamine: rongi alla jäänud kiisud jäid elama

Suurbritannia loomakaitse asus asja lähemalt uurima pärast seda, kui raudteetöölised leidsid eelmisel nädalal raudteerööbastelt hirmunud kassid. Loomakaitse esindaja Deborah Perti sõnul on see tõeline ime, et need kassid elus on, kirjutab Express.co.uk.

Raudteetöötajad vaatasid hirmuga, kuidas kolm rongi kiisudest üle kihutasid ja alles siis said nad neile appi tõtata, sest antud rajal rohkem ronge sel hetkel ei sõitnud. Õnneks ei saanud kassid vigastada, vaid pääsesid kõigest ehmatusega.

Kassid olid umbes aasta vanused ja mõlemal oli kiip. Väidetavalt olid kiisud kõigest paar päeva varem kaduma läinud. Üks kiisudest, Sophie, oli kadunud olnud üheksa päeva ja teine, Tiggs, umbes nädala.

Kassid viidi esialgu loomakliinikusse, kus neid veidi turgutati. Loomakaitse ja politsei uurivad, kuidas õnnetud kiisud raudteele sattusid. «Meie hinnangul sidus keegi meelega need kassid padjapüüridesse ja viskas julmalt raudteele,» sõnas Deborah Pert. «See inimene pidi teadma, milline kohutav saatus neid kasse võis oodata.»