Donna on üks tagasihoidlik emane kutsu, kes on oma lühikese elu jooksul juba kahel korral sotsiaalmeedias figureerinud.

Loomaarst selgitab, miks ei tohiks koerale konti anda

Koertele on ikka aeg-ajalt antud mõni kont närida, sest koer ja kont justkui kuuluvad kokku. Suurbritannia loomaarstid aga hoiatavad, et koerale ei tohiks konti anda, sest see võib koera tappa.