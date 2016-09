Loomaarst selgitab, miks ei tohiks koerale konti anda

Suurbritannia suurim loomaarste liitev heategevusühing PDSA andis hiljuti välja hoiatuse, sest väga paljud loomaarstid on näinud, et koerte seedetraktid on kahjustatud või konditükkide tõttu blokeeritud. Paljudele koeraomanikele tuleb see aga üllatusena, sest koertele on alati konte närimiseks antud, kirjutab Telegraph.

PDSA vanemloomaarst Rebecca Ashman sõnas, et konti ei tohiks kasutada koera maiusena, sest pisikesed konditükid võivad koera seedetrakti olulisel määral kahjustada. Ashman ütles, et taoliste kahjustuste kõrvaldamiseks on tavaliselt vaja koera opereerida, ent mõnel juhul võivad kahjustused olla niivõrd suured, et koer võib surra.

Mitmed Suurbritannia poed müüvad konte, mis on mõeldud koertele närimiseks, kuid üks suurimaid poekette, Tesco, lõpetas kontide müümise. Põhjuseks oli see, et 2-aastane koerake jäi pärast Tescost ostetud kondi söömist haigeks. Röntgenipildilt oli näha, et tema maos ja seedekulglas oli palju pisikesi konditükke. Koerale tehti neljatunnine operatsioon, kuid kahjuks see ei aidanud ja koerale tehti eutanaasia.

Anna sõnul on see väga tervitatav, et PDSA ei soovita koertele konte anda. «Minu arvates oleks pidanud selle teema juba ammu tõstatama. Kondid võivad loomi tappa, sest kontide killud võivad organismis haavu tekitada. Meie kogemus oli kohutav, seda ei unusta ma kunagi,» rääkis ta.

Anna meenutas, et kondi tõi Burtiele üks nende peresõber, kuna parajasti oli jõuluaeg ja ta tahtis koerale kingitust teha. «Burtie võttis kondi kaasa, nagu koerad ikka teevad, ja sõi peaaegu kõik ära. Koeraomanikuna ei tule ju selle pealegi, et poes müügilolevad tooted võivad koera tappa,» lausus ta.

PDSA hoiatusega on liitunud ka Suurbritannia veterinaaride ühing. Ühingu asepresident Gudrun Ravetz ütles, et keedetud kondid on ohtlikud nii koertele kui kassidele ja loomaarstid näevad sageli loomi, kes on konte söönud. «Meie nõuanne on see, et lemmikloomadele ei tohiks konte anda ja toidust järele jäänud kondid tuleks ära visata nii, et koer või kass ei saaks neid prügikastist kätte,» lausus Ravetz.