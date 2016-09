Eakas koer põgenes räpasest aiast, et sõpradele abi kutsuda

Loomasõber Debbie Davidson leidis armetu välimusega koera autotee äärest istumast. Bageli karvkattes olid karvutud laigud ja tema nahk oli paaris kohas väga jäigaks muutunud, mistõttu arvas Davidson, et tegemist on kodutu koeraga, kirjutab The Dodo.

Bagel oli autoteele astumas ja Davidson otsustas auto peatada ning jälgida, et koer liikluses viga ei saaks. Naine sai aga tõelise üllatuse osaliseks, kui lähedaloleva maja aiast astus välja üks naine, kes kutsus Bagelit enda juurde.

Davidson otsustas asja uurima minna, kuid naine ei tahtnud temaga suhelda. Davidson uuris, miks näeb koer nii kasimatu ja haiglane välja. Ta märkas, et aed, kus koer elas, oli väga räpane. «See oli rõve, igal pool olid väljaheited,» meenutas Davidson. «Söögikausid olid räpased, vesi oli must. See oli kohutav ja koer haises väga ebameeldivalt.»

Davidson pani tähele, et lisaks Bagelile elab samas aias veel üks Saksa lambakoer, kes võis olla umbes 8-9 aasta vanune. Ka selle koera karvkate oli inetu ja Davidsoni sõnul oli koeral ka liikumisega probleeme. Mõlema koera küüned olid nii pikaks kasvanud, et neil oli raske kõndida. Davidsoni hinnangul polnud nende koerte eest juba ammu hoolitsetud.

Ent kõige hullem vaatepilt avanes Davidsonile siis, kui ta märkas aias umbes 5-aastast kassi, kes ei saanud oma tagumisi käppasid liigutada ja pidi roomama läbi aias olnud mustuse.

Maja omanik ütles, et tema vanemad olid hiljuti surnud ja loomad kuulusid neile. Naine olevat mööda naabruskonda ringi sõitnud, et õnnetutele loomadele uued omanikud leida, kuid siiani polnud tal see õnnestunud.

Davidsoni sõnul olid mõlemad koerad alakaalulised, kuigi naine, kes oleks pidanud nende eest hoolitsema, väitis, et loomadega on kõik korras. Davidsonil õnnestus naist veenda, et ta võtab loomad ise kaasa ja otsib neile uued kodud. Davidson kirjutas oma murest Facebookis ja 24 tundi hiljem olid kõik kolm looma Pets4Luvi sihtasutuse hoole all.

Loomad olid tegelikult veel halvemas seisus, kui esialgu tundus. Mõlemal koeral olid parasiitussid, erinevad põletikud ja nende kõrvad olid haiged. Bageli kõrvapõletik oli lausa nii hull, et nüüd on koerake kurt. Selgus, et kass Toby ei suuda oma tagumisi käppasid liigutada geenivea tõttu. Pets4Luvi vabatahtlik Bobbi Anne ütles, et Toby puhul on selgelt näha, millal tal on valus, sest valu paneb kassi hoopis teisiti käituma.

Pets4Luvi juht David Bernacci sõnas The Dodole antud intervjuus, et on üsna uskumatu, et need loomad on nii palju läbi pidanud elama, kuid sellest hoolimata on nad nii sõbralikud ja armastavad. Kolme sõbra lugu on sotsiaalmeedias väga palju jagatud ja Bagel, Chloe ning Toby on juba mitu kuud uut kodu oodanud. Nad on varjupaigas kõigi vabatahtlike lemmikud, kuid neid on vaatamas käinud vaid üksikud huvilised. Kõik kolm on ravi saanud ja loomade välimus on oluliselt paremaks muutunud.