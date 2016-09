Galerii: Tallinnas toimus meeleolukas terjeripäev

Üritusele on alati oodatud koerasõbrad, potentsiaalsed uued koeraomanikud, kes mitmekesist esitlust jälgides ja omanike/kasvatajatega suheldes saaksid tõu valikul õigeid otsuseid teha. Enamus terjeritõuge on aretatud jahikoerteks, kuid tänapäeva Eestis on ainult kaheksa neist jahis kasutatavad.

Üritusel toimus koerte iseloomu tutvustav võistlusmäng, kus erapooletu žürii valis välja oma lemmikud. Koertekooli «Koerus» takistusrada pakkus võimalust tutvust teha mõningate koeraspordis kasutatavate takistustega. Rammukatsumises osalenud «mees ja koer» paarid said samuti reastatud ja kõik tublimad auhinnatud. Lõpetuseks peeti maha koerte kiirendusvõistlus, mis juba möödunud aastal palju positiivset järelkaja tekitas.

Eesti Terejeriühing tänab kõiki osalejaid, sponsoreid ja Tallinna lauluväljakut.