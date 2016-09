Imekaunid pildid: värvikirev kameeleon poseerib omanikule

Kõik teavad, et kameeleonid suudavad värvi vahetada, õige põhjus on aga paljudele teadmata.

Video: Kameeleon, kellele meeldib mulle püüda

Karupoeg Puhh ütles, et ei saa olla õnnetu kui on olemas õhupall, kameeleon Laura ütleb, et ei saa õnnetu olla, kui olemas on mullid.