Veterinaaramet on Uuemõisa kassimammi ees jõuetu

Lääne Elu kirjutas augusti alguses, et Uuemõisa Kaare tänava kortermaja elanikud on üle kümne aasta hädas majanaabriga, kes kogub kasse ja prügi. Kohapeal käis isegi loomakaitse liidu juht Heiki Valner, kel oli korterivaldajaga eelkokkulepe, kuid uks jäi loomakaitsjate ees suletuks.

Seepeale tegi liit avalduse veterinaar- ja toiduametile, kus hakati vastavalt protseduuridele asjaga tegelema. Tänaseks on selgunud, et ka veterinaaramet on kassimammi ees jõuetu.

Ridala vallavalitsuse registripidaja-referent Kaire Viiluste ütles Lääne Elule, et vald saaks midagi ette võtta siis, kui keegi majaelanikest vallavalitsusele asja kohta kirjaliku teate teeks. «Sellest majast ei ole mitte keegi meie poole pöördunud,» sõnas Viiluste.

