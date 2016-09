Päevakäpad: vahvad kiisukolmikud Liina, Lily ja Leila

Liina, Lily ja Leila vajavad hädasti sooja kodu ning armastavat perekonda. Käes on juba külmad ööd, talvgi pole kaugel ja kahjuks on õekeste peavarjuks hetkel külm ja kõle laut.

Kassipojad on aga igaüks isemoodi. Lily on kõige aktiivsem, ta ei suuda isegi süles õieti püsida ja tahaks koguaeg mängida. Leila on aga hoopis teistsugune: ta tahaks koguaeg inimese süles olla ning iseloomult on samuti rahulik. Liina on aga natukene mõlema õe moodi ehk talle väga meeldib inimese lähedus ning nagu kassipojale ikka kombeks, meeldib talle ka mängida.

Kui tunned õekeste vastu huvi, kirjuta meiliaadressile evelimooses@gmail.com.