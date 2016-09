Veskimetsas läks kaduma kaks suurt koera

Üks koertest, Elja, meenutab laikat või huskyt, ta on tumehallide värvidega, kikkis kõrvadega ja kergelt rõngas sabaga. Teine, Susie, on pruuni ja musta värvi, lontis kõrvadega ning siledakarvaline. Tegemist on naaberaedades elanud koertega.

Kutsud läksid kaduma Arcticu spordiklubi juures oleval tühermaal. Koertele peaks see ala tuttav olema, sest nad käivad tihti seal palli mängimas. Väidetavalt nägid nad sel päeval aga jänest ja hakkasid seda taga ajama ning kadusid omanikel silmist.

Ühe koera omanik, Kaia Lass kirjutab oma Facebooki-seinal, et kuna koerad on söögiga äraostetavad, siis on kõige tõenäolisem see, et mõni võõras inimene on koerad kaasa meelitanud. Varjupaigad on juba korduvalt läbi helistatud, seega välistatud on võimalus, et koerad jooksid niisama mööda linna ringi.

Kui juhtud koeri märkama, helista numbril 55 614 163. Omaniku sõnul võib koeri vabalt ka nimepidi kutsuda, nad peaksid kenasti reageerima.