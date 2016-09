Norrat süüdistatakse huntide «massimõrvas»

Otsus 47 hunti maha lasta tuli talupidajatele hea uudisena, sest nemad on tihtilugu huntidega kimpus, ent erinevad keskkonda ja loomaõigusi väärtustavad grupid on selle otsuse maha laitnud. Rovdata andmetel registreeriti Norras eelmisel talvel kõigest 65-68 hunti, aga kuna selle aasta kevadel sündisid uued hundikutsikad, siis pole hetkel teada, kui palju hunte elab Norra metsades, kirjutab The Local.

Maailma loodusefondi Norra esindaja Nina Jensen ütles, et tegemist on puhtalt massimõrvaga ja lisas, et viimase saja aasta jooksul pole midagi nii enneolematut juhtunud. Talupidajate esindaja Erling Aas-Eng sõnas, et nende hinnangul on otsus õigustatud, sest hundikarjad tekitavad talupidajatele kahju.

Norra parlament otsustas selle aasta juunikuus, et huntide pesakondade arvu tuleb hakata piirama ja jõuti kokkuleppele, et aastas võiks pesakondi olla neli kuni kuus. 2015. aastal välja antud nimekirja alusel kuuluvad hundid Norras väljasuremise ohus olevate loomade hulka.