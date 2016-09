Rebane käib golfiväljakult palle varastamas

Noaksson rääkis The Localile antud intervjuus, et esimest korda juhtus see eelmise nädala teisipäeval. Mees ei näinud täpselt, kuhu ta pall lendas ja kui ta seda otsima läks, ei leidnud ta palli kuskilt. Varem oli ta märganud raja ääres üht rebast ja mõtles endamisi, et ehk võttis rebane palli ära.

Hiljem lõi ta ühe järgneva augu juures kaks palli ja kui ta neile järele läks, märkas ta, kuidas rebane mõlemad pallid endale haaras ja minema jooksis. Noakssoni sõnul oli ta teisel korral rebase peale juba pahane ja läks looma metsa otsima, kuid ei leidnud teda.

Järgmisel päeval otsustas mees uuesti golfi mängima minna ja võttis oma tüdruksõbra Marie kaasa. Mees rääkis oma tüdruksõbrale rebasest ja kui nad jõudsid sama augu juurde, kus mees eelmisel päeval esimese palli kaotas, tahtsid nad proovida, kas rebane tuleb selgi päeval pallile järele. Nii, kui pall murupinda puudutas, silkas metsast välja rebane ja võttis palli kaasa. Sel korral õnnestus mehel kaval rebane ka videole jäädvustada.

Noaksson ei osanud pakkuda, mitu palli võib ulakal rebasel juba olla, ent golfiklubist teatati, et nad on kuulnud päris mitmelt mängijalt, et üks rebane käib palle ära võtmas.

Noakssoni sõnul ei paistnud rebane inimesi pelgavat.