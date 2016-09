Noor mees ronis Rootsi loomaaias karu puuri

«See oli väga hirmutav, ta oli ühest karust vaid 1,5 meetri kaugusel,» ütles üks pealtnägijatest. Pealtnägijate sõnul hüples noor mees ringi ja üritas karusid hirmutada. Mehe sõbrad jälgisid seda kõige rõõmsalt pealt ja elasid mehele kaasa, kirjutab The Local.

Üks pealtnägijatest teavitas juhtunust loomaaia töötajaid ja need tõttasid kiirelt puuri juurde. Kui töötajad kohale jõudsid, oli mees juba puurist välja roninud. Väidetavalt veetis ta puuris kokku neli minutit.

«Meie jaoks oli tegu väga tõsise olukorraga. Viimane võimalus, mis meil taolistes olukordades on, on tulistada karu,» rääkis loomaaia juhataja Anna Blinkowski.

Selleks, et karude puuri pääseda, pidi mees ronima üle aia, et jõuda turvaplatvormile. Turvaplatvorm on ehitatud nii, et loomad sinna ei pääseks, ent kui sealt alla kukkuda, siis muutub olukord inimese jaoks väga ohtlikuks. Puuris elavad kaks karu: 2001. aastal sündinud Ester ja 2003. aastal sündinud Glok.

Noor mees andis oma nime ja kontaktandmed loomaaia töötajatele, kes teavitasid juhtunust politseid.

Rootsi lõunaosas asuv Skånes Djurpark on maailma suurim Põhjamaade loomi eksponeeriv loomaaed, kus elab palju karusid, hunte, põtru, kaljukasse, hülgeid ja ilveseid.