Elevandid on targemad, kui oskame aimata

Ökoloog Carl Safina sõnul ei oska inimesed aimatagi, kui nutikad võivad loomad olla. Võtame näiteks elevandid. Safina sõnul suudavad Keenias Amboseli looduspargis elavad elevandid eristada Maasai sõdalaste keelt ja hääletooni teiste hõimude keeltest ning hääletoonist, kirjutab Business Insider.

Sussexi ülikooli teadlased Karen McComb ja Graeme Shannon uurisid just seda ning avaldasid 2014. aastal sel teemal oma uuringu kokkuvõtte. Selgus, et Maasai hõimu sõdalased ründavad ja tapavad tihtipeale elevante oma odadega. Elevandid on sellest õppinud, et Maasai sõdalased on väga ohtlikud.

Maasai hõimu mehed elevantide võhkadega (REUTERS).

Ka varasemad uuringud on tõestanud, et elevandid on valmis end kaitsma, kui nad märkavad Maasai hõimule omaseid punaseid rõivaid. Nad on valmis põgenema, kui nad tunnevad Maasaide rõivaste lõhna. Samas kui elevandid märkavad teiste hõimude esindajaid või tunnevad nende lõhna, siis nad ei tunne end ohustatuna.

McComb ja Shannon suutsid tõestada, et elevandid oskavad eristada Maasaide keelt teiste hõimude keeltest. Teadlased lindistasid Maasaide hõimu liikmeid kõnelemas ja lasid lindistust hiljem elevantidele. Kui rääkisid naised või lapsed, siis ei tundnud elevandid hirmu, aga kui nad kuulsid Maasai hõimu meeste hääli, olid nad valmis põgenema.

Safina selgitas, et elevandid mõistavad, et inimesi on väga erinevaid. McComb sõnas, et elevantide otsustusvõime on väga konkreetne: «Nad on valmis pigem põgenema, kui inimesest kiskjaga silmitsi seisma.»