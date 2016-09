Kuidas kassile õigesti pai teha?

Kasside heaolule keskenduv heategevusorganisatsioon Cats Protection on läbi viinud uurimuse, millest paljastus, et enamik kassiomanikke ei oska kindlaks teha, millal on lemmikloom stressis. Üle poolte uurimuses osalenud kassiomanikest sõnas, et kui lemmikloom oleks stressis, siis nad kaisutaksid kassi, ent inimesed ei tea, et seda kassid ei taha, kirjutab Mother Nature Network.

«Süles hoidmine või pikalt paitamine võib mõnes kassis stressi tekitada,» ütles Nicky Trevorrow, organisatsiooni Cats Protection esindaja. «Kassid vajavad tihtilugu oma ruumi ja rahu. Nad pole pisikesed karvased inimesed, seega see, mis meid tavaliselt lohutab, ei pruugi lohutada kassi.»

Hoiatavad märgid

Kõigile kassidele ei meeldi sugugi paitamine ja isegi, kui kiisu laseb end paitada, siis oleneb kassist, kui kaua ta sul seda teha lubab. Kui oled juba pikemat aega kassiomanik olnud, siis ilmselt tead, milliseid kehaosi kass lubab katsuda ja milliseid mitte. Ilmselt tead ka seda, mis juhtub siis, kui kassil saab sinu tähelepanust küllalt.

Kass võib tihtilugu küünistades või hammustades inimesele märku anda, et paitamiseks mõeldud aeg on läbi saanud. Kui sa aga oskad oma kassi kehakeelt lugeda, siis võid varem märgata, millal kass paitamisest tüdima hakkab.

Näiteks võib kass justkui pinge tõmbuda, tema kõrvad võivad peadligi olla ja ta saba hakkab tõmblema. Loomade käitumise ekspert dr Kat Miller hoiatas, et pekslev saba peaks olema inimesele oluliseks ohumärgiks. «Kassid ei liputa saba nagu koerad, seega kui kassi saba hakkab paitamise ajal üles-alla liikuma, siis see on märgiks, et peaksid lõpetama selle, mida parajasti teed,» lausus dr Miller.

Eksperdid pole kindlad, miks võib paitamine kassidel agressiooni esile kutsuda, kuid arvatakse, et asi võib olla selles, et kassi jaoks muutub ebameeldivaks see, kui inimene paitab pidevalt sama kohta ja samade liigutustega. Dr Miller ütles, et seda võib võrrelda sellega, kui keegi paitab meie selga pidevalt täpselt samamoodi. Alguses võib see mõnus olla, kuid korduvad liigutused muutuvad peagi ärritavaks.

Kuhu pai teha?

Paitades tasuks keskenduda kassi peale, lõuale, põskedele, kõrvadele ja isegi vurrudele. Loomulikult on mõned piirkonnad, mida tuleks iga hinna eest vältida. Kui koerale meeldib see, kui tema kõhtu sügatakse, siis kassi puhul on kõht selline piirkond, mida on turvalisem mitte katsuda.

Kassi treenimine

Suuremat osa kassidest on võimalik treenida nii, et kass laseks end rohkem paitada. Järgmine kord, kui kass annab märku, et ta sooviks veidi hellust, lase tal enne paitamist oma kätt nuusutada. «Oluline on lasta kassil otsustada, millal ta paid soovib,» sõnas dr Miller. «Lase tal kõigepealt oma kätt nuusutada. Kassid tervitavad üksteist nuusutades, seega käe nuusutamine on meie mõistes võrreldav käepigistusega.»

Pärast nuusutamist tee talle paar korda pai, kuid jälgi kassi kehakeelt ja loe kokku, mitu paid saad kiisule teha enne, kui kass ärritub. Järgmine kord, kui kass tuleb pai küsima, tee talle pai täpselt nii mitu korda, kui suutsid eelmisel korral paisid kokku lugeda ja anna kassile seejärel maiustus. Siis astu paariks minutiks eemale ja lase kassil omaette olla.

Harjuta seda paar päeva ja ürita teda aegamisi üha pikemalt paitada. Paitamise vahele võid kiisut sügada ja teha erinevaid liigutusi, et ta ära ei tüdineks.

Kui kass ärritub paitamise peale, ära saa tema peale pahaseks ega karista teda. Lase tal minna ja omaette olla. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peagi õpib kass paitamist nautima ja saad teda juba kauem sügada ning silitada.