Ajuvähki põdev koer täitis omaniku suurima soovi

Pulmadele eelnenud kuu jooksul polnud keegi kindel, kas Charlie suudab tähtsal päeval pulmaseltskonnaga liituda. Koeral diagnoositi ajuvähk ja tema keha oli väga nõrk. Õnneks oli Charlie pulmapäeval elus, kuid liiga nõrk, et altari ette kõndida. Pulmaseltskond ei jätnud Charlie't nurga taha pikutama, vaid üks tegus pruutneitsi võttis koguka koera sülle ja kandis ta pruudi kõrvale, edastab The Dodo.

Kõik teadsid, kui oluline see Kelly O'Connelli jaoks on, et tema koer võtaks pulmast osa. Pulmakülaliste sõnul üritasid kõik pisaraid tagasi hoida, sest tegu oli igati emotsionaalse päevaga.

Pulmafotograaf Jen Dziuvenis sõnas, et seltskond käitus samuti, nagu käitutakse näiteks eaka sugulasega, kes on suremas. Pärast pulmatseremooniat kallistas pruut Charlie't ja korda kutsule: «Charlie, sa oled siin. Sa said hakkama.»

Charlie suri nädal pärast pulmi.