Nutikas šimpans meisterdas endale kuivanud puulehest koti

Loomad ja linnud, kes oskavad «tööriistu» kasutada

Teadlased avastasid hiljuti, et väljasuremise ohus olev Hawaii vares on üks neist lindudest, kes oskab kasutada «tööriistu»: nimelt märgati, et vares oskab kasutada väikseid oksi selleks, et puus olevates pragudest kätte saada toidupalakesi, milleni ta muidu ei ulatuks.