Päevakäpp: kassiplika Aktivist on valmis koju minema

Aktivist ja tema kaks õde-venda leiti 16. juulil, kui nad olid imepisikesed karvapallid. Leidjal hakkas neist kahju ja ta viis kiisud enda koju, et neile ajutist peavarju pakkuda. Nüüd on aga kassikesed piisavalt kosunud ja on valmis uutesse kodudesse kolima.

Miks sai ühe armsa kiisupreili nimeks Aktivist? Nimi ise ütleb tegelikult juba piisavalt. Leidmishetkel oli tema see julge, kes inimeste juurde tuli ning abi palus. Hoiukodus aga hakkas ta kohe aktiivselt toimetama – mängida meeldib hullupööra, vahepeal isegi kiusab õde-venda ning ka hoiuperenaist, kutsudes neid mängima mööda tube ringi trallitades.

Nagu ühele kassipojale ikka kombeks, on ka temal võimas nurrumootor – paisid ei ole tema jaoks kunagi liiga palju. Talle meeldib ka öösiti teki alla kaissu pugeda ning mõnikord näksab magavat inimest isegi varbast, sest mänguhimu on nii suur.

Aktivist on puhtusest lugupidav umbes kolmekuune kassipoeg, kes sobib ka perekonda, kus on teine kass. Kui tunned Aktivisti vastu huvi, täida kiisuvõtja ankeet ja sinuga võetakse ühendust.