Fotokonkurss: saada pilt oma lemmikust ja võida auhind!

Kas sinul on kodus mõni omapärase välimusega või ebatavaline lemmikloom? Kas su koer armastab magada väga veidras poosis ja sul on õnnestunud see fotole tabada? Või on kass hoopis teinud midagi sellist, mida iga päev ei näe?