Mees pussitas koera kööginoaga surnuks

Ainulaadne Soome uuring paljastas kasside levinuimad tervisehädad

Soome teadlaste tiim viis läbi ainulaadse uuringu, mille käigus tehti kindlaks, millised on kasside seas kõige enam levinud haigused. Uuringust paljastus, et kõige probleemsemad piirkonnad on kassi suu, nahk ja neerud.