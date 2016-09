Loomad ja linnud, kes oskavad «tööriistu» kasutada

Teadlaste suureks üllatuseks kulus varesel oksa abil toidu kättesaamiseks vähem kui minut aega. Lisaks sellele linnule on veel mitmeid loomi ja linde, kes oskavad erinevaid vahendeid enda huvides ära kasutada ja oma elu lihtsamaks muuta, kirjutab The Guardian.

Merisaarmas

Merisaarmad kannavad oma kukrus kaasas väikest kivi, mille abil saab lahti teha kõva kestaga mereelukaid (nt merisiilikut, rannakarpe, merekarpe ja tigusid). Merisaarmad kasutavad kive kahel moel: üks võimalus on asetada kivi maha ja saak suure hooga kivi pihta visata, teine võimalus on kasutada kivi haamrina mereelukate kesta lõhkumiseks. Lisaks kividele oskavad merisaarmad kasutada ka ajupuitu, klaasikilde ja tühje teokarpe.

Delfiin

Delfiinid on ammu tuntud oma intelligentsuse poolest, kui 2005. aastal õnnestus teadlastel kindlaks teha, et afaliinid ehk laiksilm-delfiinid kasutavad osavasti ära merekäsna. Nimelt tirivad afaliinid merekäsnast tükke ja kaitsevad selle abil oma nina, kui neil on tarvis ookeanipõhjast liiva seest saaki otsida. Käsn kaitseb nina kriimustuste eest.

Kaheksajalg

Indoneesia ranniku lähistel elavaid kaheksajalgu on nähtud kasutamas kookospähklikoort, mis on kaheksajalale kui tugeva kaitsekilbi eest. Väidetavalt korjavad kaheksajalad kookoskoori kokku ja võivad neid transportida kuni 20 meetri kaugusele leiupaigast ning kasutavad koort siis varjendina.

Šimpans

Teadlased on ammu täheldanud, et šimpansid oskavad osavalt erinevaid «tööriistu» kasutada. Näiteks teritavad nad oksi, et neid relvadena kasutada; nad kasutavad kive, et pähkleid avada ja oksi, et mett kätte saada. Need on vaid mõned näited sellest, kui osavad on šimpansid.

Egiptuse raisakotkas

Selle linnu lemmiktoiduks on jaanalinnumuna, ent sellel on väga paks koor. Raisakotkas võtab kivi noka vahele ja hakkab seda vastu muna viskama, kuni munakoorde tekib mõra. On märgatud, et raisakotkad eelistavad ümaraid kive kasutada.

Elevant

Metsikud Aasia elevandid kasutavad oksi näiteks selleks, et kärbseid eemale peletada või end sügada. Loomaaedades või loodusparkides elavad elevandid on näiteks kaste liigutanud, et toidule paremini ligi pääseda. Ühte Lõuna-Aafrikas elavat elevanti jälgides märkasid teadlased, et elevant oskab auke kaevata.

Tüvesirk

See pisike linnuke elab Galapagose saartel, tal on lühike nokk ja keel ning kui tüvesirk leiab saagi, millele ta nokaga ligi ei pääse, siis ta läheb otsib kaktuse okka, et saaki selle abil kätte saada. Ta võib mõnikord okast endaga kaasas kanda ja oskab seda muuta vastavalt vajadusele.