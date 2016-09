Triibuline nagu tiiger, malbe nagu kodukass

Karin Roth unistas pikka aega sellest, et saaks endale toygeri tõugu kassi ja alates juulist ongi tal kodus kaks kassipoega: Simba ja Nala. Rothi sõnul jäid toygerid talle esialgu silma ilusa kasuka poolest. «Tiigrite vastu on mul ammu sümpaatia. Oleme mehega mõlemad ka tiigri aastal sündinud ja kui neid miniatuurses kehastuses nägime, tahtsime kasside kohta juba lähemalt teada saada,» sõnas Roth. «Kui selgus, et toygeris on ühendatud eksootiline välimus ja kodukassi hea iseloom, siis oligi mu süda võidetud.»

Ta suhtles pikalt erinevate ühingute ja pikaaegsete kasvatajatega üle maailma, et saada kogu vajalik info ning tõestada ka ennast. «Aretusse kasse niisama ei müüda,» ütles ta. Kuna Roth õpib ise veterinaariks, siis oli tal palju nõudmisi, eelkõige vaimse ja füüsilise tervise poole pealt. Kiisude valik võttis aga üsna kaua aega. «Kui kasvandus oli leitud, ootasime umbes aasta veel õigete kasside sündi. Selle suve lõpul jõudsid nad lõpuks Eestisse,» meenutas ta.

Kuigi toygerid on kassid, ütles Roth, siis iseloomult on nad pigem koerte moodi. «Nad on väga hästi treenitavad, toovad mänguasju ja kõnnivad meelsasti rihma otsas, kiinduvad omanikku väga ning näitavad seda ka välja,» rääkis Roth. «Meie Simba tuleb näiteks kohe ja surub end kõvasti vastu inimest – nagu teeks kalli. Neil on tohutult positiivset energiat ja palju armastust. Nad on väga mängulised ja intelligentsed. Noorena on toygerid ka krutskeid täis ja tahavad kõike uurida ning proovida, täpselt nagu kutsikad. Siiski alluvad nad ka õpetustele väga hästi.»

Karin Roth

Mängulisus kajastub ka toygerite nimes, mis on kokku pandud sõnadest «toy» ehk lelu ja «tiger» ehk tiiger. Roth ütles, et seda tõugu kassidega tuleb tegeleda: nad vajavad füüsilist mängu ja veel parem on see, kui anda kassile erinevaid ülesandeid lahendamiseks. «Neile sobivad ideaalselt erinevad kassidele mõeldud mänguasjad, kus peab toidupala kätte saama või palli veeretama, et maius välja kukuks vms. Toyger tahab suhelda ja kui mängud on mängitud, siis mõnuleb ta hea meelega omaniku kaisus,» kirjeldas Roth.

Kui rääkida toygerite tervisest, siis selgitas Roth, et toygeritel uuritakse püruvaatkinaasi puudulikkust, mis põhjustab aneemiat. Haigus on tema sõnul tulnud sellest, et toygerite loomisel on kasutatud bengali kasse. «Tegu on päriliku haigusega, seda saab testida DNA proovist. Vastutustundlikel kasvatajatel on vastavad uuringud tehtud ja muretsemiseks pole põhjust,» ütles ta ja lisas, et nemad planeerivad lasta oma kasse põhjalikult uurida, sest mida rohkem nad kasside tervisest teavad, seda parem. «Põhiliste viirushaiguste uuringud on juba tehtud ja sealt saime rõõmustavad uudised.»

Efektse välimuse poolest sobib toyger kindlasti ka näitusekassiks. «Algul tundub näituste maailm keeruline, aga tegelikult pole seda mitte,» rääkis Roth näitustel käimisest ja soovitas proovima minna. «Toygerid on väga oodatud, kuna neid pole Baltikumis üldse ja see tõug huvitab nii osalejaid kui kohtunikke.» Karin Roth osaleb oma eksootiliste kiisudega esimesel näitusel selle aasta oktoobris Tallinnas, millele järgneb juba suurem näitus Soomes.

Toygerid